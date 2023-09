Na Netfliksie stworzyłem wkurzający romcom. Interaktywny hit platformy zapewnia mnóstwo frajdy

W bajkowym świecie "Wybierz miłość" wszystko krzyczy do nas, żebyśmy zawiesili swoją niewiarę. To film, który składa się z wyświechtanych klisz i trzeszczących schematów. Fabułą rządzi więc szereg niewiarygodnych zbiegów okoliczności. Cami przypadkiem odwozi siostrzenicę do szkoły i trafia na swojego byłego, aby przekonać się, że stara miłość nie rdzewieje. Podobnie przypadkiem trafia na gwiazdora rocka w studiu nagraniowym i wpada w szał, gdy szef wyznacza do pracy z nim innego reżysera dźwięku. Jak to w interaktywnych produkcjach bywać już musi, cała opowieść sprowadza się do pretekstów prowadzących widza do kolejnych wyborów. Jednakże w tym wypadku scenarzysta Josan McGibbon mógłby się bardziej postarać, bo okazuje się to aż nazbyt ostentacyjne, przez co nadmierne burzenie czwartej ściany, te wszystkie tanie zaczepki w stronę widzów, szybko zaczynają wkurzać.