Sądziłem, że seans najgorszej polskiej komedii romantycznej roku mam już za sobą. Netflix pokazał mi, jak bardzo się myliłem

"Miłość do kwadratu bez granic" cierpi dokładnie na te same bolączki, co poprzednie części. Scenariusz to nudny do bólu banał zlepiony z dwóch-trzech najbardziej wyświechtanych motywów i tropów w historii gatunku. Wszystko jest tu albo pretekstowe, albo naiwne czy wręcz niedorzeczne. Powtórzę: proboszcz - w tej roli, niestety, Olaf Lubaszenko - wymusza na bohaterze miejsce ślubu i szantażuje go, że nic z tego, jeśli nie załatwi swoich spraw z jedną z byłych dziewczyn sprzed lat. Co to jest w ogóle za pomysł na wątek? Jest nie tylko nieciekawy - jest przede wszystkim idiotyczny. Tym bardziej, gdy zainteresowana - Ewa - oświadcza bohaterowi, że jest jego aktualną żoną oraz matką jego dziecka.