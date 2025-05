Serial Netfliksa tak wstrząsnął widzami, że zmieniają nawyki

To już tradycja: nowy true crime wpada na Netfliksa, użytkownicy go oglądają. Wiele wskazuje jednak na to, że tym razem platforma dostarczyła prawdziwą perełkę, która pozostawia widzów bez tchu. "Nierozwiązane sprawy: Zabójcza trucizna w Tylenolu" parę dni temu - dokładnie w miniony poniedziałek, 26 maja - zawitała w serwisie i z miejsca stała się hitem. Trzyodcinkowy serial chętnie oglądają subskrybenci z całego świata. Również w Polsce dokumentalna produkcja stała się hitem. Obecnie znajduje się na piątym miejscu listy najpopularniejszych tytułów odcinkowych dostępnych w usłudze w naszym kraju.



"Nierozwiązane sprawy: Zabójcza trucizna w Tylenolu" opowiada o aferze, która sprawiła, że ludzie zaczęli się obawiać stosowanych codziennie produktów. Jest rok 1982. W Chicago co najmniej siedem osób ginie po zażyciu Tylenolu - najlepiej sprzedającego się leku na świecie. Ktoś skaził tabletki cyjankiem, co wywołało ogólnokrajową panikę i prowadzi do wszczęcia najbardziej zakrojonego śledztwa w historii USA.