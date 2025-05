Nowy miniserial skusił polskich użytkowników Netfliksa. Oglądają czarną komedię jak szaleni

Użytkownicy Netfliksa uwielbiają miniseriale platformy. Dlaczego? Proste: są krótkie. Składają się z zaledwie kilku odcinków, przez co nadają się do zbindżowania w ciągu jednego popołudnia/wieczoru. Jeszcze do niedawna subskrybenci naraz oglądali trzymający w napięciu "Rezerwat". Skandynawski thriller dość długo gościł na pierwszym miejscu listy najpopularniejszych seriali dostępnych w serwisie, ale w końcu został zdetronizowany przez nową czarną komedię.



"Syreny" przedstawiają losy Devon - inteligentnej, acz pogubionej kobiecie, która zamierza zakończyć toksyczną relację swojej siostry z szefową. W tym celu udaje się do luksusowej posiadłości bogaczki położonej na malowniczej wyspie. Nie zdaje sobie jednak sprawy, z jak twardą przeciwniczką ma do czynienia. Jak zapewnia sam Netflix w oficjalnym opisie fabuły serialu, pięcioodcinkowa produkcja to "wnikliwa, seksowna i pełna czarnego humoru opowieść o kobietach, władzy i klasie".