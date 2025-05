Netflix właśnie zaorał swoją najlepszą serię horrorów. Opinia

Bo nie ma w nowej "Ulicy Strachu" elementu, którego slashery i ich późniejsze wariacje by do tej pory nie przemieliły. Mamy niepopularną bohaterkę, niczym "Carrie" marzącą o tytule królowej balu. Mamy znęcające się nad nią rówieśniczki. Mamy nawet tajemnicę z przeszłości, bo wszyscy podejrzewają, że matka Lori Granger zabiła niegdyś jej ojca. Ta historyjka jest wielokrotnie teasowana, a gdy już wiemy wszystko, co potrzebujemy, zostaje wreszcie opowiedziana w całości. Jakby Palmer próbował wbić ją nam młotkiem do głowy. On nie ma do nas zaufania, przez co nie panuje nad scenariuszem składającym się z powidoków innych - lepszych - horrorów. Na ekranie rządzi więc chaos.