Netflix likwiduje przydatną funkcję. Na tych urządzeniach nie będzie działać już od czerwca

Netflix usunie funkcję „Pobieranie” w systemie Windows i to praktycznie za chwilę. Platforma informuje, że użytkownicy już niedługo nie będą mogli pobierać ulubionych filmów i seriali. Netflix planuje porzucić aplikację na Windows 11 i Windows 10, ale też zastąpić ją progresywną aplikacją internetową. Nadchodząca innowacja dla systemu Windows ma zapewnić lepszą jakość strumieniowania wideo oraz oferować dostęp do wydarzeń na żywo. Jednak w tym samym czasie usługa przeglądania offline ma zostać całkowicie usunięta. Warto zaznaczyć, że obecna wersja aplikacji Netflix dla Windows 10 i Windows 11 umożliwia użytkownikom pobieranie ulubionych programów w rozdzielczości do 1080p (FullHD). Nowy dokument pomocy technicznej na stronie internetowej serwisu mówi, że pobieranie nie będzie już obsługiwane, ale użytkownicy nadal będą mogli oglądać seriale i filmy offline na obsługiwanym urządzeniu mobilnym. Oznacza to, że pobieranie będzie wkrótce ograniczone jedynie do telefonów komórkowych i tabletów.