Z podobnego założenia wychodzą już streamingowi giganci, którzy przestawili się na tryb współpracy - to właśnie dzięki niemu zyskują dodatkowych klientów. Widzimy to również w Polsce, gdzie np. Canal+ online stało się swego rodzaju agregatorem, za którego pośrednictwem można taniej zasubskrybować HBO Max i Netfliksa.



Netflix, Peacock (wersje z reklamami) oraz Apple TV+ będą razem kosztować zaledwie 15 dol., co oznacza aż 35. proc. zniżkę. I choć póki co mówimy wyłącznie o rynku amerykańskim, ale nie ma wątpliwości, że rosnąca popularność nowej praktyki za granicą poszerzy wachlarz możliwości również w naszym kraju.



