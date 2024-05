Serial Netfliksa to prawdziwa historia wycieku danych z serwisu do zdrad. Ashley Madison działa do dziś

W lipcu 2015 r. w siedzibie firmy zapanowała grobowa atmosfera. Tego dnia okazało się, że strona Ashley Madison została zhakowana przez The Impact Team. Nieznana dotąd grupa poinformowała, że ukradła dane użytkowników portalu randkowego i zagroziła, że jeśli serwis nie zostanie zamknięty w ciągu 30 dni, ujawnią dane obecnych na nich osób. Okazało się wówczas, że zapewnienia o dyskrecji i bezpieczeństwie przekazywanych danych były jedynie pustymi słowami.



Kontrowersje, które pojawiły się w tej kwestii, dotyczyły również usuwania konta na stronie - Ashley Madison oferowała usługę, która polegała na tym, że po uiszczeniu opłaty profil zostanie całkowicie usunięty. Wraz z wyciekiem danych wyszło na jaw, że ludzie płacili 20 dol. za coś, co nigdy nie zostało spełnione. Ostatecznie The Impact Team urzeczywistnił swoje groźby i rozpoczęło się piekło.