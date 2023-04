Nicolas Cage w roli Draculi nie potrafi wyssać pieniędzy z portfeli

"Renfield" opowiada historię tytułowego sługi Draculi, który chce uniezależnić się od swojego pana. Robi to w rytm odjechanych scen akcji, podlanych sosem z gęstego gore. W główną rolę wciela się Nicholas Hoult, a Nicolas Cage partneruje mu jako wspomniany Książę Ciemności. Tak! Koncept tego filmu to po prostu mokry sen wszystkich fanów gwiazdora. Aktor gra Draculę, a twórcy kilkukrotnie spuszczają go ze smyczy, pozwalając szaleć na ekranie.