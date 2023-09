Nie żyje David McCallum. Aktor z serialu "Agenci NCIS" miał 90 lat

Szkocki aktor David McCallum po raz pierwszy pojawił się na ekranie w 1955 roku. Od tego czasu zagrał w kilkunastu produkcjach, m.in. w nagrodzonym Złotem Globem filmie "SOS Titanic", "Doktorze Freudzie" czy "Wielkiej ucieczce". Największą rozpoznawalność przyniosła mu jednak rola w serialu szpiegowskim z lat 60., "The Man From U.N.C.L.E.", w którym wcielił się w agenta Illyę Kuryakina u boku Roberta Vaughna i Leo G. Carrolla. Produkcja zdobyła Złoty Glob, do którego nominowany był także sam McCallum. Po zakończeniu zdjęć do serialu aktor zagrał jeszcze w niemal dwudziestu filmach, a w 1975 roku ponownie pojawił się w telewizji za sprawą serialu "The Invisible Man", emitowanym w stacji NBC. Główna rola w produkcji nie przyniosła aktorowi jednak tak dużego sukcesu, jak kreacja ekscentrycznego lekarza sądowego Donalda "Ducky'ego" Mallarda w serialu "Agenci NCIS", który na świecie zadebiutował w 2003 roku i obecnie liczy sobie 20 sezonów.