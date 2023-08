Bohaterką serialu "Lipowo. Zmowa milczenia" Playera jest pisarka Weronika Nowakowska (w tej roli świetna Julia Kijowska), która niedawno przybyła do tytułowej miejscowości. To senne, pozornie spokojne miasteczko na Kujawach. Nowakowska postanowiła się tam zaszyć - zamieszkała w domku w lesie, by nocami szukać wytchnienia i inspiracji do napisania nowej książki. Znajduje je bardzo szybko.



"Lipowo" nie każe widzom długo czekać na rozwój wydarzeń i zawiązanie intrygi. Po zbliżeniu z przypadkowym facetem z baru (jak się później okazuje: policjantem), Weronika wraca lasem do domu - tam wpada na nią młoda dziewczyna w zakrwawionej koszuli. Nie chce powiedzieć, co się stało; prosi, by nie wzywać policji. Po chwili ucieka. Gdy pisarka wreszcie łapie zasięg, zgłasza ten incydent, ale dyżurny bagatelizuje sprawę. To dopiero początek serii dziwnych wydarzeń w miasteczku, którego mieszkańcy toczą niepokojącą grę pozorów.



