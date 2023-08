Ten serial jest tak wstrząsający, że aż boję się go polecać. SkyShowtime ma prawdziwą perełkę

Nick Antosca zrealizował dziewięcioodcinkowy miniserial opowiadający prawdziwą historię dwukrotnego porwania Jan Broberg - amerykańskiej aktorki, piosenkarki i tancerki. Już na samym wstępie prawdziwa Jan informuje, że wszystko to, co widzimy na ekranie, przydarzyło jej się naprawdę - i słusznie, w przeciwnym wypadku trudno byłoby uwierzyć w autentyczność przedstawionych wydarzeń. Akcja "A Friend of the Family" rozgrywa się w latach 70. i pozwala nam prześledzić nieprawdopodobne i traumatyzujące doświadczenia z dzieciństwa bohaterki.



Broberg została dwukrotnie porwana przez bliskiego przyjaciela rodziny, Roberta Berchtolda - kolejno w wieku dwunastu oraz czternastu lat. Berchtold był świetnym manipulantem i kłamcą; co więcej, udało mu się wciągnąć oboje rodziców dziewczynki w kontakty seksualne. 30 października 2003 roku Jan i jej matka, Mary Ann, opublikowały książkę pod tytułem „Stole Innocence: The Jan Broberg Story”, która opowiadała tę historię, ale całkowicie pomijała fakt zbliżeń seksualnych ojca ze sprawcą.



O przeszłości Jan i jej rodziny nakręcono już kilka produkcji dokumentalnych, ale "A Friend of the Family" to pierwsza propozycja fabularna. Co ważne, sama Broberg pomogła ją wyprodukować.



