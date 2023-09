Nie żyje aktor z filmu "8 mila". Raper miał 46 lat

Nashawn Breedlove najbardziej znany był z roli Lotto w filmie "8 mila" z 2002 roku, który jest luźno oparty o życie Eminema. Marshall Mathers z kolei wciela się w produkcji w Jimmy'ego "B-Rabbita" Smitha, białego rapera z Detroit, który próbuje przebić się na scenie hip-hopowej wśród czarnoskórych twórców. Jednym z nich jest właśnie Lotto, członek grupy rapowej The Free World, do której należą rywale B-Rabbita. W finałowej scenie główny bohater i Lotto stają to rapowej bitwy. I choć to B-Rabbit ostatecznie wygrał pojedynek na słowa, to publiczność z entuzjazmem reagowała na wystąpienie Lotto. Dziś pojawiła się jednak przykra informacja na temat śmierci Nashawna Breedlove'a, który wcielił się w rapera z "8 mili".