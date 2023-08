Zwietrzałe składniki serwowane na zimno. Nowy Taco Hemingway bardzo mnie rozczarował

Moja relacja z twórczością Taco Hemingwaya należy do tych trudnych, wyboistych. Zaczęło się od zachwytów nad bardzo wówczas potrzebnym powiewem świeżości - okej, „Young Hems” mnie nie ruszył, ale powrót do nawijki w języku polskim był dobrą decyzją Szcześniaka. „Trójkąt warszawski” i „Umowa o dzieło” okazały się pewnego rodzaju objawieniem: oto solidny, pełen błyskotliwych obserwacji, sprawnie napisany storytelling; trafne porównania, działające na wyobraźnię i barwne opisy wycieczek po Warszawie, relacje z życia młodych miastowych Polaków. Kolejne numery łączyła nie tylko rozgrywająca się w tle historia; był tam pomysł, było - a jakże - serce. I wcale nie taki wąski target - jasne, zupełnie nieuliczna narracja raczej nie przekonała miłośników bardziej, nazwijmy to, tradycyjnego rapu, ale za to bez większych oporów trafiała choćby do openerowych milenialsów. Nie bez powodu chłop błyskawicznie przedarł się do mainstreamu i zaskarbił sobie sympatię szerokiej publiczności. Myślę, że w pełni na to zasłużył.



Po trzech minialbumach przyszła pora na fantastyczny longplay, koncepcyjny album „Marmur”. O Taco mówiło się już jako o reprezentancie „alternatywnego hip-hopu”. A potem - oczywiście w moim odczuciu, bo wiem, że cała rzesza słuchaczy się ze mną nie zgodzi - było tylko gorzej (choć „Wosk” wciąż jeszcze się broni).



Czytaj także: