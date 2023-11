Genialny serial Netfliksa zniknął w natłoku innych nowości. Nie pozwólcie mu przepaść

To masaż oczu, widowisko kompletne: malowane tła w połączeniu z trójwymiarowymi postaciami wspaniale komponują się z odważnymi decyzjami twórców; połamane kości, krwawiące kikuty i gejzery krwi pojawiają się tu nader często, ale zawsze doskonale uzupełniają estetyczną i narracyjną całość. Scenerie zapierają dech w piersi, są też na tyle zróżnicowane, by regularnie ucieszyć oko czymś nowym



„Niebieskooki samuraj” to w ogóle serial niezwykle fizyczny; niemal czujemy wagę każdego ruchu. Dlatego też - co unikalne - mimo sporej dozy przerysowania, produkcja potrafi wywołać wrażenie autentyczności. Warto docenić też pomysłowość: bohaterka nie tylko kroi swoich wrogów mieczem. Przyparta do muru, wynajduje kolejne metody pozbawiania ich życia, co znacząco ubarwią całą akcję. Twórcy popisali się morderczą kreatywnością.



Tu dodam, że serial stoi świetnymi postaciami: bohaterowie są interesujący i pełni charakteru, a antagoniści - prawdziwie odpychający. A choć postać Mizu charakteryzuje przede wszystkim żądza zemsty, wydaje mi się, że jest dość złożona - niestety, trudno w pełni ją zrozumieć na przestrzeni tych ośmiu wcale niekrótkich odcinków. Nie szkodzi: czuć, że ta postać jest znacznie głębsza, niż mogłoby się wydawać; po prostu wciąż jeszcze niewiele o niej wiemy. Mamy jeszcze czas, by lepiej ją poznać