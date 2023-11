Brakuje ci 12. sezonu „The Walking Dead”? No to weź się za ten spin-off

„Tales of the Walking Dead” i „The Walking Dead: World Beyond” są innymi spin-offami jeszcze z czasów sprzed zakończenia tej głównej serii, ale stawki są tu niższe. Oba seriale są znacznie bardziej kameralne, podobnie zresztą jak opowieść o Neganie i Maggie w Nowym Jorku, a także najświeższy spin-off poświęcony zaledwie jednej postaci, która trafiła aż do Francji (czyli „The Walking Dead: Daryl Dixon”).