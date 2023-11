"Informacja zwrotna" to bardzo mocny serial. Oceniamy polską produkcję Netfliksa

Stojący za kamerą Leszek Dawid wpuszcza nas do umysłu alkoholika, który od dłuższego czasu już nie pije. Zdarzyło mu się jednak zajrzeć do butelki lub nawet kilku, przez co nie pamięta swojego ostatniego spotkania z synem. A to przecież w tej rozmowie kryje się klucz do odnalezienia Piotra. Zatroskany ojciec próbuje strzępki wspomnień ułożyć w spójną całość. Chociaż nas nie okłamuje, bo szczerze wierzy, w to co mówi, szybko zorientujemy się, że jest narratorem niewiarygodnym, że w tej jego opowieści jest wiele pęknięć, a jego umysł nieprawidłowo przetwarza kolejne wydarzenia.