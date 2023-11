Ten serial wbija szpilę fanom true crime - i gwarantuje przednią zabawę. Właśnie podbija Prime Video

Główni bohaterowie serialu „Based on a true story”, Ava i Nathan Barlettowie, są mieszkającą w Los Angeles parą, która właśnie spodziewa się pierwszego dziecka - przy okazji mierząc się z problemami finansowymi i małżeńskimi.



Pewnej nocy w okolicy dochodzi do morderstwa - ofiarą jest Chloe Lake, barmanka z którą noc wcześniej flirtował Nathan. Media donoszą, że kobieta jest kolejną ofiarą lokalnego seryjnego mordercy, który obrał sobie na cel młode kobiety: Rozpruwacza z Westside. Gdy policja znajduje na miejscu zbrodni charakterystyczne ochraniacze na obuwie, Ava - miłośniczka true crime - konstatuje, że z identycznych korzysta Matt Pierce, uroczy hydraulik, którego Barlettowie zatrudnili do zainstalowania nowej toalety i z którym Nathan zdążył się już zaprzyjaźnić.



Kobieta zauważyła też zadrapania na jego ramionach, przy okazji łącząc z jeszcze innym, nierozwiązanym dotychczas zabójstwem - innej kobiety, która mieszkała w tym samym budynku, co niegdyś Matt. Zamiast jednak powiadomić policję, Ava proponuje partnerowi uruchomienie własnego podcastu, w którym mogą na bieżąco relacjonować tę historię i zawrzeć w swoich materiałach zarejestrowane wypowiedzi podejrzanego. Chcą zaproponować mu internetową spowiedź w zamian za ukrycie jego tożsamości i modyfikację głosu; w przeciwnym razie zgłoszą go policji.



