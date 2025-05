Kolonizacja kosmosu już się zaczęła. Biograf Elona Muska odpowiada na pytanie, czy niebo jest na sprzedaż?

Dziennikarz znany między innymi z głośnej biografii Elona Muska („Elon Musk. Biografia twórcy PayPala, Tesli i SpaceX”) zebrał i opowiedział historie kilku firm, które zdecydowały się na własną rękę podbić przestrzeń kosmiczną. I nie są to historie, jak z mrocznych scenariuszy science fiction, w których korporacje zaludniają planety za pomocą przerażonych kolonistów. Bliżej im raczej do opowieści z Doliny Krzemowej o wielkich marzycielach, którzy śnili nie tylko o pieniądzach, ale też o zmienianiu świata, wierząc, że zmienią go na lepsze.



„Niebo na sprzedaż. Wizjonerzy, którzy ruszyli na podbój kosmosu” to reportaż skupiający się na 4 firmach (Planet Labs, Rocket Lab, Astra i Firefly), które, zachęcone sukcesami Elona Muska i jego SpaceX, próbowały własnych sił w wynoszeniu człowieka i jego dzieł na lub poza ziemską orbitę. Vance rysuje profile tych firm, pisze biografie ich założycieli i dokładnie opisuje, skąd brały się pomysły, technologie i jak te niewielkie początkowo startupy stały się istotnymi graczami w kosmicznym wyścigu. Vance wykonał tu kawał świetnej roboty. Nie tylko rozmawiał ze swoimi bohaterami, ale też odwiedzał ich miejsca pracy, obserwował przełomowe momenty i cóż, czasem udzielał mu się zapał ludzi, którzy wierzą, że to, co robią, zmieni świat.



Brawurowe opowieści o ekscentrycznych geniuszach nie przysłaniają jednak najważniejszego pytania, jakie stawia książka: czy niebo rzeczywiście jest na sprzedaż? Vance odpowiada na to pytanie twierdząco, a nad całą jego książką wisi widmo strachu przed prywatyzacją przestrzeni kosmicznej.