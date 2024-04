Siłowałam się ze sobą, by obejrzeć do końca tę polską komedię Netfliksa. Było warto?

Chodzi tu głównie o Oliwkę - choć Anna Szymańczyk dała z siebie wszystko, niestety do jej bohaterki trudno czuć sympatię. Trudno stwierdzić, dlaczego, bo ostatecznie jest miła, sympatyczna i nieco porywcza, ale mimo to brak jej pazura i jednej konkretnej cechy, która sprawiłaby, że bohaterka nie byłaby tak blada. Da się ją lubić, lecz nie da się jej w pełni kibicować. Udało się za to uwierzyć w postać graną przez Mateusza Janickiego - emanował on spokojem, ale i pewnością siebie, co idealnie zgrało się z tym, jaki był jego bohater. Anna Seniuk - petarda. Halina jest prawdziwą, głośną, wiejską babą, która nie dość, że ma olej w głowie, to jeszcze potrafi nieźle namieszać, by postawić na swoim.



Raziło za to w oczy stereotypowe przedstawienie mieszkańców Podlasia, a także sporo sztucznych momentów, które miały być śmieszne, a wyszło zupełnie odwrotnie. Zamysł na produkcję był dobry i naprawdę można było zatopić się w pięknych obrazach, jednak z tego filmu po prostu wiało nudą, a historia była przewidywalna.



Wspomniałam jednak wcześniej, że produkcja zostawiła po sobie kilka miłych akcentów. I choć można je uznać jednocześnie za wady (przez ich nagromadzenie, a w konsekwencji - chaos) i zalety, to tych drugich jest jednak nieco więcej - z przyjemnością patrzy się bowiem na nieco uwspółcześniony obraz polskiej wsi, włączając w to związek pary jednopłciowej i rozmowy na temat ekologii. Nie ma się wrażenia, że każdy poprawny politycznie aspekt został do tego filmu wepchnięty na siłę, co działa zdecydowanie na plus. Wszystko to sprawia, że ostatecznie nie wyrywałabym się, by z entuzjazmem polecić komuś tę produkcję, ale tak zupełnie szczerze powiedziałabym: nic na siłę - można obejrzeć, ale nie trzeba.



