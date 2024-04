Dwa polskie filmy podbijają Netfliksa. Są światowymi hitami, choć swoją jakością nie grzeszą

Użytkownicy Netfliksa na całym świecie bardzo często sięgają po polskie tytuły. Zaczęło się od "365 dni", które stały się takim hitem, że platforma postanowiła na własną rękę zrealizować dwie kontynuacje. Od tamtej pory rodzime produkcje regularnie goszczą na liście najpopularniejszych filmów czy seriali nieanglojęzycznych. I to niezależnie czy mówimy o treściach oryginalnych czy na licencji. Tak przecież było z "Za dużym na bajki" oraz "Furiozą" i "Dniem matki" oraz "Jak pokochałam gangstera". Po tym ostatnim widać, że jakość nie ma w tym wypadku nic do rzeczy. Inaczej "Nic na siłę" i "Dziewczyny z Dubaju" też by do tego zestawienia nie trafiły.



"Nic na siłę" to nowość - oryginalna polska komedia romantyczna Netfliksa. Film opowiada historię Oliwii, która podstępem zostaje zwabiona na wieś, aby pomóc babci uratować gospodarstwo. Jak to już w podobnych romcomach bywa, na miejscu bohaterka poznaje przystojnego rolnika, w którym się zakochuje. On jednak skrywa mroczny sekret. Brzmi tandetnie? Takie jest.