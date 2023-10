Emily Blunt i Chris Evans w nowym filmie Netfliksa. Do serwisu wpadły mocne nowości

W zeszłym tygodniu do serwisu wpadła rekordowa liczba nowości. Zadebiutowała m.in. kontynuacja najdłuższego serialu Netfliksa - "Szkoła dla elity" - a także 7. sezon "Big Mouth", mocny horror "Disco Inferno" i szalona komedia "Trzech tatuśków" z Billem Burrem, Bobbym Cannevalem i Bokeemem Woodbinem w rolach głównych. Do październikowych nowości Netfliksa dołączył w środę także wyjątkowy polski serial "Absolutni debiutanci" - młodzieżowy komediodramat, który w empatyczny sposób obrazuje graniczny moment dorastania, natomiast wczoraj na Netfliksa wpadł film dokumentalny dla fanów rapu - "ONEFOUR: Against All Odds". Tymczasem sprawdzamy, co dziś pojawiło się w serwisie.