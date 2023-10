Netflix daje nam coraz lepsze polskie seriale. Ta nowość gwarantuje mnóstwo emocji

To właśnie ten smak zdaje się najbardziej ciekawić twórczynie. Ich serial jest słodko-gorzka wakacyjną pocztówką, miłosnym listem do tego jednego, krótkiego wycinka i tak kończącej się zbyt szybko młodości. W tle rozgrywają się wprawdzie dramaty starszego pokolenia - rodziców - które frustrują płytkością i kliszami, ale to drobiazg. Bo najważniejsi pozostają ci młodzi.



„Absolutni debiutanci” potrafią momentami nieco zmrozić widza trochę pokracznym naśladownictwem niektórych zwrotów czy zachowań, poza tym jednak wyróżniają się na tle innych rodzimych coming of age - nie kreślą przerysowanej wizji młodych dekadentów i hedonistów, nie hiperbolizują po to, by bulwersować czy szokować (kilka odważniejszych scen to czysta zmysłowość, która nie budzi niesmaku czy zażenowania). Stawiają na niuanse, uważność i zrozumienie. Przywołują wspomnienia, pozwalają się rozmarzyć, bawią i wzruszają. Dużo uwagi poświęcają słabościom - nie tylko tym oczywistym i standardowym. W ten sposób „Debiutanci” zyskują - zwłaszcza na tle gatunkowej konkurencji - sporo własnej tożsamości.