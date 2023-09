Imperium Rzymskie: o co chodzi z nowym trendem na TikToku?

Zadzwoniłam do mojego męża i powiedziałam: "Hej, jak często myślisz o Imperium Rzymskim?", a on odpowiedział, że każdego dnia. Wtedy rozpoczęliśmy 45-minutową dyskusję na temat Imperium Rzymskiego, a później Egipcjan i neandertalczyków, aż w końcu rozmawialiśmy o Wielkim Wybuchu. Przez to zaczęłam myśleć o ludzkości w zupełnie nowy sposób i chyba od teraz będę codziennie myśleć o Imperium Rzymskim

- podsumowała tiktokerka.