W ostatnim czasie głośno jest o Ewie Swobodzie, która zdobywa sukcesy w bieganiu. W ubiegłym tygodniu 26-latka awansowała do finału biegu na 100 m podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Budapeszcie, zajmując szóste miejsce. Kilka dni temu wraz z polską sztafetą 4X100 uplasowała się na piątym miejscu w finale mistrzostw świata, co było historycznym wynikiem dla Polek podczas tej imprezy. Ludzi ujmują nie tylko jej sportowe sukcesy, ale również i osobowość. 26-latka w kontaktach z mediami czuje się wyjątkowo swobodnie. Ujmuje naturalnością i chętnie żartuje w rozmowach z dziennikarzami. Porównywana jest również do skoczka Piotra Żyły, który dał się poznać jako "śmieszek" w wywiadach z mediami.