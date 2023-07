Tiktokerzy oblewają się piwem, by szybciej się opalić, a eksperci pukają się w czoło

Na TikToku poszła fama, że piwo, stosowane nie doustnie, a bezpośrednio na skórę, to idealny sposób na złocistą opaleniznę. Wystarczy wyjść na słońce, dokładnie oblać się alkoholowym napojem i cieszyć się muśnięciami promieni słonecznych, bo według internetowych ekspertów, chmiel i drożdże zawarte w piwie aktywują melaninę - pigment, który nadaje barwę naszej skórze i włosom, co ma znacznie przyspieszyć cały proces opalania. Do dyskusji włączyli się jednak profesjonaliści, zawodowo zajmujący się pielęgnacją skóry i - niespodzianka, bo okazuje się, że nowy trend jest bardzo szkodliwy i może prowadzić do infekcji, wysypki, a nawet raka skóry.