Tiktokerka odkryła tożsamość 13-letniego hejtera i doniosła na niego. "Niech ma nauczkę"

Eliza dotarła także do tego, kim są rodzice hejtera. Nie była jednak w stu procentach pewna, dlatego postanowiła napisać nie do nich, a do szkoły, do której uczęszcza chłopak. Wysłała zatem screeny komentarzy, a także nazwy konta 13-latka z prośbą o to, by władze placówki skontaktowały się z jego rodzicami. Influencerka podsumowała nagranie słowami, że nie żałuje tego, co zrobiła. Pech chciał, że trafiło akurat na tego chłopaka, jednak być może będzie to dla wielu hejterów przestroga, aby pomyśleć dwa razy, zanim opublikuje się w sieci komentarz pełen nienawiści.