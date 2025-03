Sprawdzamy, jak Polacy poradzili sobie na Oscarach. Była to udana dla nas noc?

"Dziewczyna z igłą" to duńsko-szwedzko-polska koprodukcja, która w wyścigu po Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego reprezentuje Danię. My jednak od dłuższego czasu myślimy o tym filmie jak o naszym, bo przecież to on pozamiatał podczas zeszłorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni - zdobył aż 11 nagród. Bardzo zresztą słusznie. To świetna rzecz.