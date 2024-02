Pedro Pascal: najlepsze filmy i seriale z uwielbianym gwiazdorem. TOP 10

Zdaję sobie sprawę z tego, że w większości epizodów "Mando" w ogóle nie widzimy oblicza Pascala, co nie zmienia faktu, że to, w jaki sposób kreował tę postać swoim głosem, znakomicie oddało tę ukrytą w postaci pozornie bezwzględnego twardziela wrażliwość. Pascal zdaje się stworzony do ról opiekunów bezcennych przybłęd - i tym razem sprawdził się świetnie, a w sekwencjach bez hełmu dał z siebie wszytko. Wątpliwe, by bez udziału tego właśnie gwiazdora Din Djarin tak szybko ewoluowałby w jedną z kultowych postaci uniwersum.



"The Mandalorian" obejrzycie w Disney+.