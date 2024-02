TOP 10 filmów z Bradleyem Cooperem. "Maestro" to dobra produkcja, ale były lepsze

W hollywoodzkim świecie o Bradleyu Cooperze mówi się teraz przez pryzmat nominowanego do Oscara filmu "Maestro". Choć według wielu widzów i krytyków nie była to jego najbardziej udana produkcja, aktor ma w swoim dorobku wiele innych pamiętnych kreacji. Od 2000 r., odkąd artysta zadebiutował na ekranie, zebrało się ich całkiem sporo; komedie romantyczne, filmy akcji, thrillery, dramaty - Bradley Cooper to aktor, który potrafi wycisnąć to, co najlepsze ze swojego bohatera w każdym gatunku, z mniejszym bądź większym sukcesem. W których filmach zrobił to najlepiej? Sprawdzamy.