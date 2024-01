Emma Stone jest wszechstronną aktorką. Oto 6 najlepszych filmów z jej udziałem

"Służące" to kolejny film z udziałem Emmy Stone. To poruszająca historia osadzona w latach 60. w stanie Missisipi, pokazująca burzliwe czasy, zmieniające się obyczaje i relacje między ludźmi. Główną bohaterką jest Skeeter, grana przez Emmę Stone, która postanawia wykorzystać swoje zamiłowanie do pisania do zanurzenia się w rzeczywistość południowych stanów USA. Skeeter, po powrocie ze studiów, marzy o karierze pisarki i postanawia napisać książkę opowiadającą o życiu czarnoskórych służących, pracujących dla najbogatszych rodzin w jej rodzinnym miasteczku.



W filmie poznajemy Albeen, odgrywaną przez nominowaną do Oscara Violę Davis, która decyduje się podzielić swoimi doświadczeniami, ujawniając przy tym ciemne tajemnice życia czarnoskórej mniejszości. Za sprawą wywiadów Skeeter i Albeen rodzi się głęboka przyjaźń, która przekracza bariery społeczne i rasowe. Obie kobiety, choć wywodzą się z różnych światów, odkrywają, że mają wiele do opowiedzenia sobie nawzajem. Film przedstawia ich wzajemne zrozumienie i solidarność, które rozwijają się w obliczu trudnych realiów tamtego okresu.



Obraz nie tylko skupia się na indywidualnych historiach Skeeter i Albeen, ale też pokazuje zmieniający się krajobraz społeczny. Mieszkańcy miasteczka stają się świadkami narastających napięć. "Służące" to film, który porusza ważne społecznie i kulturowo tematy, ale oferuje też widzom wzruszającą opowieść o przyjaźni, empatii oraz odwadze w obliczu zmian.