Pedro Pascal odebrał nagrodę pijany. Później nie pamiętał własnych słów

Pedro Pascal najpewniej nie spodziewał się, że zwycięży Nagrodę Gildii Aktorów w kategorii „Najlepszy aktor w serialu dramatycznym”. Nominowano go w niej również do dwóch innych nagród (Złote Globy, Emmy), jednak w obu przypadkach statuetkę sprzed nosa zgarniał mu Kieran Culkin za rolę Normana Roya w „Sukcesji” od HBO.



Tym razem było jednak inaczej - Pascala wywołano na scenę, co oznacza, że tym razem pokonał zarówno Culkina, jak i dwie inne nominowane gwiazdy wspomnianego serialu. Urodzony w Chile ulubieniec publiczności wychodził zapewne z założenia, że może w spokoju popijać drinki i pozwolić sobie na nieco więcej. Nic z tego: jego kreacja Joela, głównego bohatera serialu „The Last of Us”, została doceniona przez decydentów.



