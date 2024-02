„Ballerina” jednak się spóźni. Spin-off Johna Wicka nie pojawi się w tym roku

„Ballerina” to planowany na bieżący rok spin-off słynnego Johna Wicka. A przynajmniej był. Niedawno do oczekujących w napięciu fanów franczyzy dotarła informacja, że film trafi do kin z „lekkim” opóźnieniem. Premiera „Balleriny” została przełożona z 7 czerwca 2024 roku na 6 czerwca 2025 roku.