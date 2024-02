2. sezon "Wednesday" będzie istotnie różnić się od poprzedniego. Sporo się zmieni

Jenna Ortega udzieliła niedawno wywiadu dla "Vanity Fair", w którym opowiedziała o powrocie na serialowy plan. Gwiazda "Wednesday" ma już za sobą czytanie scenariuszy i nie ukrywa, że nawet ich lektura budzi w niej ekscytację, tym bardziej, że w serialu nie zabraknie nowych postaci oraz dziwacznych wątków. Zdecydowanie rozszerzamy świat nadprzyrodzony. Nasz serial miał wszelkiego rodzaju wilkołaki, wampiry itd. Myślę, że trochę to rozwiniemy - powiedziała aktorka w wywiadzie.



Sama zainteresowana żartuje też, że w związku ze zdjęciami do 2. sezonu "Wednesday" nadszedł czas, by i ona sama ponownie stała się ciut bardziej sarkastyczna. Wczuć lepiej w rolę pomoże jej też oglądanie odpowiednich filmów. Być może nadszedł czas, aby ponownie zacząć być nieco bardziej sarkastyczną albo znów oglądać różne filmy, aby wczuć się w rolę - zdradziła Ortega.