"Piep*zyć Mickiewicza" doczeka się sequela. To będzie "Szkoła życia"

"Piep*zyć Mickiewicza" opowiada o pisarzu i wykładowcy Janie Sienkiewiczu, który po wyrzuceniu z uczelni zatrudnia się w jednym z warszawskich liceów. Pod jego opiekę trafia niesławna IIB - klasa z piekła rodem złożona z buntowników i odpornych na wiedzę wyrzutków. Uzbrojony w charyzmę i literaturę nauczyciel podejmuje się zadania wyprowadzenia ich na prostą. Czy mu się uda? Za sprawą Netfliksa całe mnóstwo widzów poznało już odpowiedź na to pytanie.



"Piep*zyć Mickiewicza" 12 stycznia trafiło do polskich kin. Nie cieszyło się zbyt dużym wzięciem, bo przecież rodzima publiczność wciąż jeszcze żyła nową "Akademią pana Kleksa". Na wielkim ekranie film zobaczyło niecałe 168 tys. widzów. Jakiś czas potem, dokładnie 4 kwietnia, produkcja pojawiła się na Netfliksie. I tam do teraz bije rekordy popularności. Najpierw bardzo długo okupowała pierwsze miejsce topki najchętniej oglądanych tytułów w naszym kraju. Teraz wlecze się gdzieś w jej ogonie, ale ciągle z niej nie spada.