Hejtowany film z Ogrodnikiem trafił na Netfliksa. Teraz wszyscy go oglądają

„Pieprzyć Mickiewicza” to taka dziwna fantazja - odklejona od rzeczywistości wizja współczesnej szkoły i młodych ludzi. Naprawdę nie trzeba być licealistą, by zrozumieć, że młodzi ludzie wcale nie nadużywają słów z rankingu „Młodzieżowego Słowa Roku” (będącego raczej rankingiem boomerstwa), nie jeżdżą masowo na deskach, nie krzyczą „juhu” zamiast „kur*a”. Jak to zwykle bywa w rodzimych produkcjach skupionych na młodych ludziach, twórcy Kacper Szymański i Sara Bustamente-Drozdek - nawet nie próbują zrozumieć współczesnej młodzieży. Filtrują ją przez swoje dziwne, zakłamane wyobrażenia, wkładają w usta żenujące i przestarzałe zwroty, obowiązkowo ubierają w najnowsze ciuszki. W ich oczach „trudna młodzież” to piękne buzie i pseudo-nonkonformistyczne fryzury.



Twórcy zaserwowali widzom powierzchowną diagnozę, nieprzekonujące charaktery, emocjonalną płyciznę. Humor sprawia, że oblicze widza kraśnieje (z absurdalnego wstydu za to, co właśnie ogląda), morały i przekazy frustrują - to apogeum truizmu. I tylko obsady żal. Z drugiej strony, jak wspomniałem w leadzie, jest w tej drętwocie (wynikającej z zakłamanego „luzu”) i sztampie coś sympatycznego - być może przez to, jak bardzo nieudolnie napisanym i zrealizowanym obrazem jest „Pieprzyć Mickiewicza”. Tak czy owak - subskrybenci Netfliksa postanowili sami się przekonać.