Piła X jest już w VOD. Gdzie obejrzeć wszystkie filmy z serii?

Kultowa seria krwawych horrorów została zapoczątkowana w 2004 r. filmem Jamesa Wana "Piła". Fabuła produkcji skupia się na seryjnym mordercy zwanym Jigsaw, który postanawia brutalnie wymierzać sprawiedliwość, wykorzystując wyjątkowo drastyczne metody, prowadzące do śmierci jego ofiar. Nic nie wskazuje na to, by cykl miał się zakończyć - do tej pory powstało już 10 produkcji, a najnowsza z nich, "Piła X", zadebiutowała na dużych ekranach jesienią 2023 r.



Akcja "Piły X" w reżyserii Kevina Greuterta osadzona jest między wydarzeniami z "Piły" i "Piły II". W tym czasie John Kramer (Tobin Bell), cierpiący na chorobę nowotworową, wyrusza do Meksyku, gdzie ma zostać poddany eksperymentalnemu leczeniu. Jest to jego ostatnia szansa, aby przeżyć. Kiedy po zabiegu okazuje się, że mężczyzna padł ofiarą medycznych oszustów, którzy zbijają majątek na ludzkim cierpieniu, postanawia się zemścić. Rozpoczyna budowę skomplikowanych i okrutnych pułapek, przy pomocy których lekarze zostaną poddani terapii szokowej i staną ofiarami krwawej zemsty Johna.