Gdzie obejrzeć film "Demeter: Przebudzenie zła"? Horror z dużych ekranów trafił do VOD

Akcja filmu "Demeter: Przebudzenie zła" rozgrywa się w 1897 roku, kiedy załoga szkunera "Demeter" przygotowuje się do rejsu z Transylwanii do Londynu. Na pokładzie znajduje się kapitan Eliot, pierwszy oficer Wojcheka, jego wnuk Toby, a także lekarz Clemens, który na statek trafia w ostatniej chwili. "Demeter" wypływa na spokojne morze, wioząc dwadzieścia cztery nieoznakowane skrzynie. Gdy po zmroku jedna z nich zostaje otwarta, okazuje się, że znajduje się w niej pasażer na gapę, cierpiący na tajemniczą chorobę. Od tego momentu na statku zaczynają dziać się dziwne rzeczy, a każda noc na pełnym morzu przynosi śmierć. Okazuje się przy tym, że choć mile morskie przybliżają załogę szkunera do londyńskiego portu, to najgorsze ma dopiero nadejść. W rolach głównych wystąpili Corey Hawkins, Aisling Franciosi, Liam Cunningham, David Dastmalchian, Chris Walley oraz Jon Jon Briones.



Film "Demeter: Przebudzenie zła" jest dostępny w ramach wypożyczenia w serwisach Canal+, Apple TV, Player, Cineman, Polsat Box Go oraz Rakuten.