Mordercza lalka, krwawe demony i waleczny Dracula. Oto najlepsze horrory 2023 roku

Odświeżenie kultowej serii horrorów gore Sama Raimiego wyszło… brutalnie. Lee Cronin wylewa na publiczność hektolitry sztucznej krwi i z sadystycznym uśmiechem na ustach każe nam się w niej taplać. Dorzuca do tego wiele eleganckich odniesień do oryginału (wsłuchajcie się w film uważnie, to nawet i Bruce Campbell się do was odezwie), ale próbuje z nich stworzyć coś własnego. Efekt? Powalający. Ten film atakuje widza piłą mechaniczną, a potem dobija dubeltówką. Ash lubi to!