Wkurzasz się na casting w nowej ekranizacji kultowej bajki Disneya? No to zestarzałeś się źle

Oczywiście już na wstępie coś musi pójść mocno nie tak, a bohaterowie trafiają w sam środek starcia pomiędzy Piotrusiem i jego druhami, a jego arcywrogiem: Kapitanem Hakiem i jego piratami. Prowadzi to do licznych pojedynków (niekiedy zaskakująco brutalnych!), a my powoli dowiadujemy się, co łączy Pana i jego nemezis. Wszystko to okraszone jest szczyptą magii, ale reżyser nie wyważa otwartych drzwi i nie próbuje w żaden sposób unowocześniać bohaterów.