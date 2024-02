Disney+, HBO Max i Polsat Box Go w cenie jednej subskrypcji? To nie żart, to nowy pakiet Plusa

All In Streaming to nowy pakiet Plusa, który obejmuje dostęp do trzech popularnych platform: Disney+, HBO Max i Polsat Box Go w jednej cenie. Oznacza to, że widzowie mogą oglądać rozmaite produkcje z tych trzech serwisów w jednym pakiecie. Oprócz hitowego "The Bear" na Disney+ obejrzeć można m.in. tytuły z serii "Star Wars", takie jak "Ahsoka" czy "Mandalorian", animacje Pixara czy hitowe produkcje MCU - "Marvels", "Strażnicy galaktyki" i "Tajna inwazja". Z kolei HBO Max skusi wielu widzów nie tylko swoim "Detektywem", ale również najnowszymi tytułami jak "Aquaman i Zaginione Królestwo", "Gran Turismo" czy "Diuna". A dla tych, którzy szukają dostępu do polskich produkcji (i nie tylko), Plus proponuje także dostęp do Polsat Box Go, w tym do 34 popularnych kanałów telewizyjnych i 40 tys. godzin materiałów VOD bez reklam.