Luty jeszcze się nie skończył, a już dostaliśmy prawdopodobnie najlepszy serial 2024 roku

Obok tych sprawnie nakreślonych osobowości równie istotne są intrygi, w które są one uwikłane - te zaś prezentują się imponująco. Polityka, knowania, zależności, gęsta sieć spisków - w „Szogunie” jest tego całe mnóstwo, co, rzecz jasna, wymaga od widza uważności. Nie obawiajcie się jednak: śledzenie ich nie męczy, a ekscytuje. Dzieje się tu naprawdę sporo, ale każdy z wątków wciąga, ciekawi, angażuje. To jeden z najlepiej dopracowanych przykładów wielowarstwowej narracji, jakie widziałem w produkcjach odcinkowych od... dawna. No, przynajmniej na razie - niestety nie widziałem jeszcze całości.



Dyskusje są tu zresztą równie emocjonujące, co potyczki i bitwy. A inscenizacyjna spektakularność to kolejny komponent, który budzi podziw - wszystko jest tu wizualnie dopieszczone, a wspominana na początku kulturowa i historyczna autentyczność pozwala widzowi w pełni zanurzyć się w tych realiach (oczywiście, że Japończycy mówią tu po japońsku), nie pozostawiając miejsca na zwątpienie.



„Szogun” to unikalna propozycja w przewidywalnym krajobrazie serialowych nowości; wystawna wizualnie, szanująca kulturę i fabularnie pochłaniająca. Spora szansa, że okaże się najlepszą z odcinkowych propozycji tego roku.



Szogun: pierwsze dwa odcinki obejrzycie na Disney+.