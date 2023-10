W pierwowzorze "Krwi" główna bohaterka - Cat Hogan - przybywa z Anglii do rodzinnej Irlandii po niespodziewanej śmierci swojej matki - kobieta miała umrzeć na skutek obrażeń odniesionych podczas upadku. Dziewczyna ma co do tego poważne wątpliwości; konfrontując się z rodzinnymi sekretami, staje się coraz bardziej podejrzliwa - zarówno wobec całych okoliczności zgonu, jak i własnego ojca.



Polska "Krew" bazuje na tym samym pomyśle wyjściowym. W pierwszym odcinku poznajemy Laurę (w tej roli Vanessa Aleksander), która po latach wraca do rodzinnego miasta po otrzymaniu informacji o śmierci matki, Marii (Małgorzata Foremniak). Nieplanowana wizyta budzi demony z przeszłości i rzuca nowe światło na rodzinne tajemnice - a samej bohaterce każe szukać prawdziwego sprawcy śmierci. Trudna i powracająca przeszłość, skomplikowane relacje i pytania o granice poświęcenia okazują się wiodącymi motywami tej mrocznej, przepuszczonej przez chłodne północne filtry produkcji.



