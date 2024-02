Fani Harry'ego Pottera zdecydowanie nie mają w ostatnich latach na co narzekać. Poza corocznym odświeżaniem uwielbianej serii filmów, za jakiś czas będzie można oglądać także serial, który ma nawiązywać właśnie do klasycznej filmowej opowieści o młodym czarodzieju. Odpowiadać za niego będzie HBO. Zapowiedzi to jednak tylko przedsmak. Kiedy faktycznie odbędzie się premiera serialu „Harry Potter”? Jeszcze trochę trzeba będzie poczekać.