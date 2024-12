Polsat Box Go wprowadza nową funkcję. To znak, że oprócz piłki nożnej trzeba zacząć oglądać siatkówkę

Liga Narodów 2024 wciąż trwa... choć już nie dla nas. Po katastrofalnym meczu Polski ze Szkocją, w którym przeciwnicy biało-czerwonych strzelili bramkę w doliczonym czasie, spadliśmy do niższej dywizji. Jeśli tym razem spełnicie daną sobie obietnicę, że teraz już na pewno przestajecie oglądać mecze polskiej reprezentacji i przerzucacie się na siatkówkę, to świetnie się składa - Polsat Box Go może pochwalić się nową funkcją, która pomoże wam zrozumieć, co dzieje się na boisku.