"Hrabia Monte Christo" (od twórców "Trzech muszkieterów") wreszcie w VOD. Ależ to jest widowisko

"Hrabia Monte Christo" nie jest oczywiście tak popisowy i rozbuchany jak "Trzej muszkieterowie". To film bardziej skupiony na intrydze, budowaniu napięcia i niepowtarzalnej atmosfery. Widać jednak każdy włożony w niego eurocent. Scenografie i kostiumy oddają ducha epoki, ale zostały opatrzone współczesnym twistem. Bo to produkcja, która ma wywierać wrażenie. I to właśnie robi, kiedy twórcy zamaszyście opowiadają swoją historię, zapuszczając się w rejony różnych konwencji gatunkowych - w tym nawet horroru.