"Powrót do życia" od Polsat Box Go to powiew świeżości wśród polskich seriali

Główna oś fabularna i sposób, w jaki napisano główną bohaterkę, czynią z „Powrotu” humanistyczną opowieść o tym, że niezależnie od tego, jak mocno przeorało cię życie, nie jesteś prawdziwie przegrany, o ile nie podjąłeś decyzji o poddaniu się. Serial mówi też, rzecz jasna, co nieco o życiu uważnym i świadomym, które potrafi przynosić radość poprzez realizowanie codziennych, prostych drobiazgów. A w końcu - a raczej przede wszystkim - o destrukcyjności i bezcelowości powierzchownego kategoryzowania, szufladkowania. Tego rodzaju optymizmu w starciu z bolesną codziennością - która, choć filtrowana przez wspomniany absurd, jest tu portretowana w oparciu o rzeczywiste, autentyczne problemy, konflikty i niepokoje - to coś, czego naszym produkcjom odcinkowym brakuje.



Oczywiście między wspomnianymi wątkami przewija się również ten dotyczący prawdziwego przebiegu wydarzeń, które doprowadziły do śmierci dziewczyny ponad dwadzieścia lat temu. Intryga jest jak na razie interesująca, ale to nie ona jest siłą tej opowieści. Przed nami druga połowa sezonu - trzymam kciuki, by serce produkcji wybijało ten sam rytm aż do końca. Nowe epizody są publikowane w Polsat Box Go (pakiet Premium) co środę.