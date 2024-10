El Clásico: gdzie obejrzeć starcie hiszpańskich potęg piłki nożnej?

To emocjonujące spotkanie w ramach 11 kolejki LA LIGA EA SPORTS można oglądać bez reklam (oraz w dowolnym miejscu, czasie i na wielu urządzeniach) na stronie oraz w aplikacji Polsat Box Go, w pakiecie Polsat Box Go Sport. Cena tego pakietu to 40 zł/30 dni.



Mecz rozpocznie się o godz. 21:00 w sobotę, 26 października na Santiago Bernabeu. Gospodarzami będzie Barcelona, której do przewodzących w lidze gospodarzy - Realu Madryt - brakuje tylko 3. punktów.