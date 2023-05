Więcej potworów na Netfliksie. Platforma zapowiada 2. sezon hitowego serialu

"Dahmer - Potwór: Historia Jeffreya Dahmera" stał się nieoczekiwanym hitem platformy Netflix. Z pewnością jest to po części zasługa kontrowersji, jakie wokół produkcji narosły, ale niemniej statystyki są powalające. W ciągu pierwszych 28 dni tytuł ten oglądaliśmy łącznie przez ponad 856 tys. godzin, dzięki czemu jest to aktualnie trzeci najpopularniejszy serial anglojęzyczny serwisu wszech czasów (zaraz za 4. sezonem "Stranger Things" i "Wednesday"). Usługa zamówiła więc u Ryana Murphy'ego i Iana Brennana dwie kontynuacje.



"Jak to kontynuacje? Przecież "Dahmer" to zamknięta opowieść" - no właśnie, będziemy mieć do czynienia z serialową antologią. Kolejne sezony mają się skupiać na innych mordercach. Netflix ujawnił, o kim opowie 2. odsłona popularnego tytułu. W sieci pojawił się krótki teaser nadchodzącej produkcji.



