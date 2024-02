"Priscilla" - gdzie obejrzeć film? Produkcja ma niebawem trafić do VOD

Choć Polacy nie mieli jeszcze okazji obejrzeć "Priscilli", to zagraniczni widzowie już we wrześniu ubiegłego roku mogli zapoznać się z wyjątkowym, najnowszym obrazem Sofii Coppoli. Reżyserka zainspirowana autobiografią "Priscilla. Elvis i ja" stworzyła produkcję, która koncentruje się na relacji króla rock and rolla z młodszą o 10 lat Priscillą i ich związku, gdy dziewczyna miała zaledwie 14 lat. Obraz z nominowaną do Złotego Globu Cailee Spaeny za główną rolę w filmie Coppoli ma już niebawem trafić do serwisu VOD.